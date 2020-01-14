Фотограф показал, как стареет, делая 20 лет ежедневно селфи

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:24:37+03:00

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Американец прославился тем, что делал селфи каждый день на протяжении 20 лет. Фотограф по имени Ной Калина начал необычный проект по совету друга в 2000 году, тогда ему было всего 19 лет. Он не рассчитывал, что фотографирование затянется на десятилетие, и ставил себе планку в 6 лет. Но вскоре понял, что смотреть за тем, как меняется его лицо год от года, понравилось множеству пользователей YouTube, и тогда Ной решил продолжить.

Фотопроект затянулся на целых 20 лет. За эти годы Калина стал популярен не только в соцсетях, его приглашаю на различные американские ток-шоу, например, он был гостем у Опры Уинфри. Кроме того, фотограф подписал ряд контрактов с коммерческими организациями.

- «Everyday» - это проект автопортрета, который я начал 11 января 2000 года,- рассказал в инстаграм фотограф. - Ищите другую версию в 2030 году.

20 лет селфи: Фотограф показал, как стареет.

ИСТОЧНИК KP.RU