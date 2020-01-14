Фотограф показал, как стареет, делая 20 лет ежедневно селфи
Американец прославился тем, что делал селфи каждый день на протяжении 20 лет. Фотограф по имени Ной Калина начал необычный проект по совету друга в 2000 году, тогда ему было всего 19 лет. Он не рассчитывал, что фотографирование затянется на десятилетие, и ставил себе планку в 6 лет. Но вскоре понял, что смотреть за тем, как меняется его лицо год от года, понравилось множеству пользователей YouTube, и тогда Ной решил продолжить.
Фотопроект затянулся на целых 20 лет. За эти годы Калина стал популярен не только в соцсетях, его приглашаю на различные американские ток-шоу, например, он был гостем у Опры Уинфри. Кроме того, фотограф подписал ряд контрактов с коммерческими организациями.
- «Everyday» - это проект автопортрета, который я начал 11 января 2000 года,- рассказал в инстаграм фотограф. - Ищите другую версию в 2030 году.
20 лет селфи: Фотограф показал, как стареет.
ИСТОЧНИК KP.RU