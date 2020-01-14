В США мужчину оправдали после 30 лет заключения

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:14:56+03:00

Инициативной правозащитной группой было доказано, что обвиненный в тяжелом преступлении на самом деле не был ни в чем виновен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В американском Детройте после 30 лет тюремного заключения был оправдан 62-летний Джерри Томас, осужденный в 1991 году за покушение на убийство женщины. Невиновность заключенного удалось установить инициативной группе, которая сумела доказать, что Джерри Томас просто физически не мог совершить преступление, в котором его обвинили.

В 1987 году в полицию города Детройт обратилась женщина, на которую напали, пока она была в машине около магазина. Среди опознанных ею нападавших оказался и Джерри Томас, которого вскоре осудили за покушение на убийство и дали 50 лет тюрьмы. Сам мужчина вину свою не признавал, даже уже оказавшись в заключении.

Как сообщает газета "The Guardian", в 2010 году за дело Джерри Томаса взялась инициативная группа проекта "Innocence" - "Невиновность". Они провели ряд следственных экспериментов и пришли к выводам, позволившим повторно рассмотреть дело отсидевшего тридцать лет американца. Дело в том, что жертва нападения ездила на очень маленьком автомобиле, а Джерри Томас в 1987 году имел рост более 180 см и весил более 100 кг. Оказалось, что предполагаемый напавший просто не поместился бы в машине потерпевшей. После повторного судебного разбирательства Джерри Томас был оправдан.

- Если бы полиция провела настоящее расследование 30 лет назад, мистер Томас никогда бы не был арестован, - заявила газете участница проекта "Innocence" Джейн Путчер.

- Я благодарен и так счастлив, что наконец-то вернулся домой к своей семье, — сказал Томас после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU