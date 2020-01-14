2020-01-14T15:00:15+03:00
Происшествия

Россиянин впал в кому после падения с балкона отеля в Таиланде

Молодой человек остается в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турист находится в отделении интенсивной терапииТурист находится в отделении интенсивной терапииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский турист по имени Даниил Соловьев выпал с балкона четвертого этажа отеля на тайском острове Пхукет и впал в кому. Об этом сообщил капитан полиции Патонга Нареупон Таэвлаэ.

Согласно его данным, инцидент произошел утром в воскресенье, 12 января. Когда правоохранители прибыли на место, пострадавшего уже увезли медики, но спасатели подтвердили - мужчина был сознания и при падении сломал правую руку. Сначала его доставили в ближайшую больницу, но потом перевели в отделение интенсивной терапии в Vachira Phuket.

На настоящий момент 23-летний Даниил Соловьев находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Установленное в отеле видеонаблюдение позволило установить, что в день происшествия россиянин был один в номере.

Полицейские осмотрели его вещи и нашли на полу бутылку пива, а также засушенное растение, которое может быть марихуаной. Вещество направили на экспертизу.

Что именно стало причиной падения туриста с балкона, пока непонятно.

"Когда он полностью оправится от полученных травм, мы спросим его об этом", - цитирует капитана издание The Phuket News.

Сайт kp.ru писал, что осенью прошлого года похожий случай произошел в Паттайе. 35-летний российский боксер Алексей Заболотских всю ночь выпивал с друзьями, а утром выпал с балкона четвертого этажа отеля. Спасти спортсмена не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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