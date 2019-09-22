Российский боксер погиб, упав с балкона отеля в Таиланде
Алексей Заболотских выпал с четвертого этажа
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В Таиланде погиб 35-летний российский боксер Алексей Заболотских. Мужчина всю ночь выпивал с друзьями, а утром в воскресенье, 22 сентября, выпал с балкона своего номера, расположенного на четвертом этаже одного из отелей в Паттайе.
Находившие в комнате товарищи спортсмена услышали сначала крики, а потом и звук удара. Они же и вызвали скорую помощь, но спасти Алексея не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU