В Москве задержали бывшего директора центра ядерной медицины

14 Янв. 2020 2020-01-14T22:35:52+03:00

Мужчину подозревают в мошенничестве в составе преступной группы

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В Москве был задержан экс-исполняющий обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины Олег Козин. Его подозревают в мошенничестве в составе преступной группы.

Сообщается, что данное дело расследуют следственные органы СК РФ.

Следователи также допрашивают бывшего заместителя Козина Дмитрия Удовенко и других сотрудников центра.

- Правоохранители подозревают, что Козин и его заместитель причастны к созданию преступной группы с целью хищения бюджетных средств. - заявил "ТАСС" источник.

Помимо Козина и Удовенко также подозревают в преступлении директора Центрального проектного института ядерной медицины петербургского филиала ФЦПиРОЯМа Павла Демидова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года в Москве за взятку задержали двух подполковников из ОВД Дорогомилово. По предварительной версии, за сумму в 12 миллионов рублей они должны были развалить уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU