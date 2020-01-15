SANA: ракетную атаку по военному аэродрому в Сирии совершили ВВС Израиля

15 Янв. 2020 2020-01-15T03:16:58+03:00

О пострадавших в результате случившегося не сообщается

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Ракетный удар по военному аэродрому Т-4, который находится на востоке провинции Хомс в Сирии, нанесли силы ВВС Израиля. Об этом сообщает агенство SANA, ссылаясь на собственного источника в командовании ВС республики.

-Израильская авиация совершила новую агрессию против Сирии, атаковав военный аэродром Т-4 со стороны граничащего с Иорданией и Ираком района Эт-Танф. Наши средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку, поразив несколько воздушных целей противника, - приводит агенство слова собеседника.

По данным источника, цели достигли четыре ракеты ВВС Израиля. Они упали на территории аэродрома. Сообщается, что в результате ракетной атаки был нанесен материальный ущерб. О пострадавших на данный момент сведений не поступало.

Как писал ранее сайт kp.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснял атаки по различным объектам в Сирии тем, что таким образом еврейское государство не допускает закрепления политики Ирана в арабской стране.

ИСТОЧНИК KP.RU