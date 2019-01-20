Премьер-министр Израиля Нетаньяху прокомментировал удар ВВС по Сирии
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, прокомментировал атаку израильских ракет по различным объектам в Сирии. По его словам, таким образом еврейское государство не допускает закрепления политики Ирана в арабской стране. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Twitter после инцидента в Сирии.
- Наша политика постоянна: противодействовать закреплению Ирана в Сирии и наносить вред любому, кто попытается нанести вред нам, - подчеркнул политик.
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку. Военные успешно сбили пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска. Предыдущая израильская атака была проведена в ночь на 12 января. В результате, были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.