Премьер-министр Израиля Нетаньяху прокомментировал удар ВВС по Сирии

СЕГОДНЯ 21:31 2019-01-20T21:49:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, прокомментировал атаку израильских ракет по различным объектам в Сирии. По его словам, таким образом еврейское государство не допускает закрепления политики Ирана в арабской стране. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Twitter после инцидента в Сирии.

- Наша политика постоянна: противодействовать закреплению Ирана в Сирии и наносить вред любому, кто попытается нанести вред нам, - подчеркнул политик.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку. Военные успешно сбили пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска. Предыдущая израильская атака была проведена в ночь на 12 января. В результате, были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.