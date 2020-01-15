2020-01-15T08:47:39+03:00
Общество

В Минфине предложили создать в России службу частных судебных приставов

Им позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц
Юлия САЛЬНИКОВА
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Возвращатьдолги физических лиц и госорганов продолжат в ФССПВозвращатьдолги физических лиц и госорганов продолжат в ФССПФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В России могут появиться частные судебные приставы. С таким предложением выступили в Минфине. О создании частного института судебных приставов сказано в обзоре на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Внедрять новинку планируют поэтапно. Такие изменения приведут в том числе к "оптимизации расходов" федерального бюджета. На первом этапе сотрудники ФССП и частных организаций распределят обязанности - последние займутся взысканием долгов в пользу юридических лиц, а дела физлиц и госорганов будут вести в федеральной службе.

Аналог новой структуры уже существует - это коллекторские агентства и компании, занятые частным розыском.

- Но они не могут в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования, - сказано в документе.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил избавиться от коллекторских фирм, а также ликвидировать микрофинансовые организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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