Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Владимир Жириновский предлагает «простить» россиянам их долги. Правда, речь не о потребительских кредитах или ипотеке, а о деньгах, взятых в долг в микрофинансовых организациях. Такие «конторы», по мнению политика, приводят к тому, что человек буквально попадает в финансовую зависимость. Тут имеют место высокие проценты по кредиту, а также небольшие сроки для возврата всей суммы долга.
- Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать всё 40 млрд долгов граждан перед ними,- написал в твиттер глава ЛДПР.
Политик призывает вообще ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства, где действуют порой незаконными методами.
Ранее Владимир Жириновский предложил сократить гимн России, посчитав, что там слишком много текста. Не понравилось политику и содержание - недостаточно сказано про страну.
ИСТОЧНИК KP.RU