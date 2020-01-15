Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:26:48+03:00

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Владимир Жириновский предлагает «простить» россиянам их долги. Правда, речь не о потребительских кредитах или ипотеке, а о деньгах, взятых в долг в микрофинансовых организациях. Такие «конторы», по мнению политика, приводят к тому, что человек буквально попадает в финансовую зависимость. Тут имеют место высокие проценты по кредиту, а также небольшие сроки для возврата всей суммы долга.

- Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать всё 40 млрд долгов граждан перед ними,- написал в твиттер глава ЛДПР.

Политик призывает вообще ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства, где действуют порой незаконными методами.

Ранее Владимир Жириновский предложил сократить гимн России, посчитав, что там слишком много текста. Не понравилось политику и содержание - недостаточно сказано про страну.

ИСТОЧНИК KP.RU