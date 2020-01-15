2020-01-15T10:22:18+03:00
Звезды

Умер Стэн Кирш, звезда сериала «Горец» и «Друзья»

Стэн Кирш умер на 52-ом году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Стэн Кирш, звезда сериала «Горец» и «Друзья»Умер Стэн Кирш, звезда сериала «Горец» и «Друзья»Фото: кадр из фильма
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В возрасте 51 года умер американский актер Стэн Кирш, который сыграл в сериалах «Друзья», «Горец» и «Главный госпиталь».

Как сообщил портал TMZ, Кирша нашли в его доме в Лос-Анджелесе в минувшую субботу, 11 января. По предварительным данным, актер мог покончить с собой.

Его жена Кристин Грин подтвердила информацию о смерти мужа.

«Я хочу поблагодарить всех за проявленную любовь и поддержку. Я не смог ответить на все сообщения, звонки, электронные письма - но прочитаю или прослушаю каждый из них. Я бесконечено благодарна каждому из вас», - написал она на своей странице Facebook

Актер Стэн Кирш родился в 1968 год в Нью-Йорке. Свою первую роль он получил, когда ему было четыре года. За свою карьеру он сыграл в таких в сериалах, как «Друзья», «Горец» и «Главный госпиталь», а также в фильме «Месть мертвецов». Более того, он был режиссёром, сценаристом и продюсером двух короткометражных картин. В 2008 году Кирш основал собственную актерскую студию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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