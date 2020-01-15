2020-01-15T12:00:26+03:00
Общество

Россия стала второй в американском рейтинге самых могущественных стран

Лидирующую позицию по версии US News & World Report сохраняет США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия стала в американском рейтинге самых могущественных странРоссия стала в американском рейтинге самых могущественных странФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По итогам 2019 года Россия вновь заняла второе место в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

В списке, опубликован на сайте издания, лидирующую позицию по версии US News & World Report сохранили Соединённые Штаты, а тройку замыкает Китай.

Рейтинг наиболее могущественных стран мира является частью более обширного списка лучших стран, в котором перовое место, как и годом ранее, досталось Швейцарии, на вторую строчку поднялась Канада, а на третью – Япония. Россия в этом заняла 23 позицию. В общем к числу лучших государства были отнесены 73 страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад Россия стала 26-ой в списке лучших стран. Тогда эксперты высоко оценили вооруженные силы государства, а также политическое и экономическое влияние в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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