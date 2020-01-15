Россия стала второй в американском рейтинге самых могущественных стран
По итогам 2019 года Россия вновь заняла второе место в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report.
В списке, опубликован на сайте издания, лидирующую позицию по версии US News & World Report сохранили Соединённые Штаты, а тройку замыкает Китай.
Рейтинг наиболее могущественных стран мира является частью более обширного списка лучших стран, в котором перовое место, как и годом ранее, досталось Швейцарии, на вторую строчку поднялась Канада, а на третью – Япония. Россия в этом заняла 23 позицию. В общем к числу лучших государства были отнесены 73 страны.
Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад Россия стала 26-ой в списке лучших стран. Тогда эксперты высоко оценили вооруженные силы государства, а также политическое и экономическое влияние в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU