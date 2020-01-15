2020-01-15T14:00:57+03:00
Общество

Владимир Путин: В России появится крупнейший архивный комплекс о Второй Мировой войне

Глава государства уверен, что Россия обязана «защитить правду о Победе над фашизмом»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент призвал противопоставить факты тем, кто пытается переписать историюПрезидент призвал противопоставить факты тем, кто пытается переписать историюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин считает обязанностью России защитить правду о Второй Мировой войне. Напомним, ряд европейских стран пытается буквально "переписать" историю, выставив СССР не победителем, а "союзником фашистов". Против откровенной подтасовки исторических фактов неоднократно выступал российский лидер. Он даже пообещал подготовить статью, в которой будут описаны события, предшествующие началу войны.

- Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты, -сказал во время озвучивания Послания Федеральному собранию Владимир Путин.

Президент сказал, что в связи с этим в России появится крупнейший архивный комплекс о Второй Мировой войне, здесь будут собраны фото, видео материалы, хроники военных и предвоенных лет.

Путин: Мы обязаны защитить правду о победе над фашизмом.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

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