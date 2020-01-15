Владимир Путин: В России появится крупнейший архивный комплекс о Второй Мировой войне
Владимир Путин считает обязанностью России защитить правду о Второй Мировой войне. Напомним, ряд европейских стран пытается буквально "переписать" историю, выставив СССР не победителем, а "союзником фашистов". Против откровенной подтасовки исторических фактов неоднократно выступал российский лидер. Он даже пообещал подготовить статью, в которой будут описаны события, предшествующие началу войны.
- Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты, -сказал во время озвучивания Послания Федеральному собранию Владимир Путин.
Президент сказал, что в связи с этим в России появится крупнейший архивный комплекс о Второй Мировой войне, здесь будут собраны фото, видео материалы, хроники военных и предвоенных лет.
Путин: Мы обязаны защитить правду о победе над фашизмом.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту
ИСТОЧНИК KP.RU