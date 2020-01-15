Путин: Мы обязаны защитить правду о Победе

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:45:25+03:00

Российский лидер заявил, что в России будет создан крупнейший документальный архив документов о Второй Мировой войне

Изменить размер текста: A A

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость сохранить правду о Второй Мировой войне

«Мы обязаны защитить правду о Победе. Наглому вранью мы должны противопоставить правду», - сказал российский лидер

Путин сообщил, что в России будет создан крупнейший документальный архив документов о Второй Мировой войне. Специальный комплекс архивных материалов будет доступен всему миру.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию-2020 (полная версия) 00:00 00:00

Напомним, ранее в Польше заявили, что Советский Союз несет «такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и фашистская Германия». В свою очередь Путин на расширенной коллегии Минобороны обвинил Европарламент в попытках извратить историю, а также высказался о после Польши в нацистской германии, который поддержал идею Гитлера выслать евреев из Европы в африканские «колонии».

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU