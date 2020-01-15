2020-01-15T13:45:25+03:00
Общество

Путин: Мы обязаны защитить правду о Победе

Российский лидер заявил, что в России будет создан крупнейший документальный архив документов о Второй Мировой войне
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин: Мы обязаны защитить правду о ПобедеПутин: Мы обязаны защитить правду о ПобедеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость сохранить правду о Второй Мировой войне

«Мы обязаны защитить правду о Победе. Наглому вранью мы должны противопоставить правду», - сказал российский лидер

Путин сообщил, что в России будет создан крупнейший документальный архив документов о Второй Мировой войне. Специальный комплекс архивных материалов будет доступен всему миру.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию-2020 (полная версия)

00:00
00:00

Напомним, ранее в Польше заявили, что Советский Союз несет «такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и фашистская Германия». В свою очередь Путин на расширенной коллегии Минобороны обвинил Европарламент в попытках извратить историю, а также высказался о после Польши в нацистской германии, который поддержал идею Гитлера выслать евреев из Европы в африканские «колонии».

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин рассказал, кто несет ответственность за сохранение мира
Силуанов рассказал в какую сумму обойдутся бюджету объявленные Путиным социальные меры
Владимир Путин: В России появится крупнейший архивный комплекс о Второй Мировой войне
Силуанов назвал сумму, которая потребуется на предложенные Путиным демографические меры
В России предложили опробовать новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
Владимир Путин высоко оценил развитие волонтерского движения
Послание президента Федеральному Собранию в 2020 году длилось 1 час 12 минут
Путин: Мы обязаны защитить правду о Победе
Путин об обороноспособности страны: «нельзя почивать на лаврах»
Путин заявил о необходимости увеличить бюджетные места для вузов в регионах
По поправкам к Конституции будет проведено всенародное голосование, заявил Путин
«Пули были не настоящие»: Серов рассказал о ранении
Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой
Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой
Президент запретил чиновникам и депутатам иметь иностранное гражданство
"Мы никого не догоняем": Президент оценил развитие российского вооружения
Путин: Кандидат на пост президента России должен проживать в стране не менее 25 лет
Путин не видит необходимости в принятии новой Конституции
Путин заявил о необходимости реформирования надзорно-контрольной системы за бизнесом