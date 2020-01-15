2020-01-15T14:02:46+03:00
Экономика

Силуанов рассказал в какую сумму обойдутся бюджету объявленные Путиным социальные меры

Такие шаги потребуют 400 - 450 млрд рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Введение объявленным президентом мер обойдётся в 400 - 450 млрд рублей дополнительных расходов для федерального бюджета на 2020 годВведение объявленным президентом мер обойдётся в 400 - 450 млрд рублей дополнительных расходов для федерального бюджета на 2020 годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр финансов России Антон Силуанов оценил расходы на объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По его словам, введение таких изменений обойдётся в 400 - 450 млрд рублей дополнительных расходов для федерального бюджета на 2020 год.

- По нашим оценкам, это от 400 до 450 млрд рублей дополнительной нагрузки на бюджетные расходы в текущем году. Где мы будем искать эти средства? В первую очередь за счёт определения приоритетов тех расходов, которые уже есть. Есть предложения за счёт чего внутри текущего года найти соответствующие средства, - рассказал RT министр.

Силуанов добавил, что необходимые средства можно получить из ресурсов федерального бюджета, не потраченных в предыдущие года.

Напомним, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о вступлении Росии в тяжёлый для демографии период и предложил несколько связанных с этим реформ. В частности, продление программы господдержки для семей с детьми до 2026 года, введение материнского капитала при рождении первенца и введение выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет.

Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

ИСТОЧНИК KP.RU

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