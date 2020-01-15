2020-01-15T14:32:01+03:00
Происшествия

Эксперт: Бороться надо не с телефонными мошенниками, а с утечками данных

Аналитик рассказал, кто на самом деле представляет информационную опасность
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Аналитик призвал бороться с утечками данныхАналитик призвал бороться с утечками данныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Важнее бороться с тем, кто «сливает» базы клиентов мошенникам, а не с самими мошенниками. Такое мнение выразил руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов комментируя новость о том, что в России может появиться новый способ борьбы с телефонными обманщиками.

«Проблема-то не в телефонных звонках, а в том, что в банках, других крупных организациях постоянно утекает информация. Мошенники собирают эти базы и звонят целевой аудитории», - цитирует эксперта ИА НСН.

Ульянов добавил, что если мошенник позвонит случайному человеку, то тот без сомнения просто повесит трубку. А если обманщик знает имя и фамилию абонента, называет его номер счета, то люди начинают верить, что им действительно звонят из банка, и могут выдать конфиденциальную информацию.

Напомним, ранее Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обратилась в ФАС с предложением разработать технологию, которая бы защитила пользователей от мошенников и нежелательных звонков, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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