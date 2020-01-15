15 Янв. 2020 2020-01-15T16:10:25+03:00

"Счастливая и расслабленная": Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей Фото: Facebook

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Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, впервые вышла в свет после официального отказа от королевских обязанностей. Женщина посетила женский кризисный центр в канадском городе Ванкувер.

- Посмотрите, с кем мы сегодня имели честь пить чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин, - с восторгом написала в своих соцсетях одна из сотрудниц центра.

Пользователи Facebook восхитились внешним видом Маркл.

- Мне нравится, что она пришла в повседневной одежде, а не в "наряде герцогини", так сказать. Она очень приземленная, такая же, как Гарри, - написал один комментатор.

- Она выглядит счастливой и расслабленной, - заключил другой пользователь сети.

Напомним, на данный момент Меган проживает в Канаде с восьмимесячным сыном Арчи и занимается благотворительностью. Ее муж Гарри находится в Великобритании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 8 января Принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из «королевской семьи» и желании устроиться на работу. Герцог и герцогиня покидают Великобританию.

ИСТОЧНИК KP.RU