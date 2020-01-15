"Счастливая и расслабленная": Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, впервые вышла в свет после официального отказа от королевских обязанностей. Женщина посетила женский кризисный центр в канадском городе Ванкувер.
- Посмотрите, с кем мы сегодня имели честь пить чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин, - с восторгом написала в своих соцсетях одна из сотрудниц центра.
Пользователи Facebook восхитились внешним видом Маркл.
- Мне нравится, что она пришла в повседневной одежде, а не в "наряде герцогини", так сказать. Она очень приземленная, такая же, как Гарри, - написал один комментатор.
- Она выглядит счастливой и расслабленной, - заключил другой пользователь сети.
Напомним, на данный момент Меган проживает в Канаде с восьмимесячным сыном Арчи и занимается благотворительностью. Ее муж Гарри находится в Великобритании.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 8 января Принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из «королевской семьи» и желании устроиться на работу. Герцог и герцогиня покидают Великобританию.
ИСТОЧНИК KP.RU