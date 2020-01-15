"Ошеломляет": В Германии оценили проект российского авианосца
Новый корабль может переносить на борту до 70 самолетов и вертолетов
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Немецкие СМИ по достоинству оценили проект нового российского авианосца "Москва" и отметили, что флот РФ сможет составить конкуренцию американским ВМС.
- Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час, - сообщается в статье издания Handelsblatt.
Уточняется, что новый корабль может переносить на борту до 70 самолетов и вертолетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU