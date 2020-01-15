"Ошеломляет": В Германии оценили проект российского авианосца

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:59:48+03:00

Новый корабль может переносить на борту до 70 самолетов и вертолетов

Изменить размер текста: A A

Немецкие СМИ по достоинству оценили проект нового российского авианосца "Москва" и отметили, что флот РФ сможет составить конкуренцию американским ВМС.

- Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час, - сообщается в статье издания Handelsblatt.

Уточняется, что новый корабль может переносить на борту до 70 самолетов и вертолетов.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU