Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:47:43+03:00

В послании к Федеральному собранию президент заявил о необходимости запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Члены Совета Госдумы узнали о том, что правительство подало в отставку в полном составе на заседании 15 января, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

- Именно так оно и было, - приводит цитату Жукова РИА Новости.

Напомним, что правительство России подало в отставку в полном составе 15 января, в среду, после оглашения послания Путина к Федеральному собранию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение об отставке после объявления Путиным поправок к Конституции. По его мнению, они внесут существенные изменения не только в основной закон страны, но и «в целый в баланс власти» исполнительной, законодательной, судебной.

В послании к Федеральному собранию президент заявил о необходимости запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданство. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил о готовности организовать голосование по вопросам поправок в основной закон Российской Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754872" frameborder="0"></iframe> Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU