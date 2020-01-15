2020-01-15T17:47:43+03:00
Политика

Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы

Медведев подал в отставку после оглашения послания президента Федеральному собранию
Ася КУЗНЕЦОВА
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В послании к Федеральному собранию президент заявил о необходимости запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданствоВ послании к Федеральному собранию президент заявил о необходимости запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Члены Совета Госдумы узнали о том, что правительство подало в отставку в полном составе на заседании 15 января, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

- Именно так оно и было, - приводит цитату Жукова РИА Новости.

Напомним, что правительство России подало в отставку в полном составе 15 января, в среду, после оглашения послания Путина к Федеральному собранию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение об отставке после объявления Путиным поправок к Конституции. По его мнению, они внесут существенные изменения не только в основной закон страны, но и «в целый в баланс власти» исполнительной, законодательной, судебной.

В послании к Федеральному собранию президент заявил о необходимости запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданство. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил о готовности организовать голосование по вопросам поправок в основной закон Российской Федерации.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU

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