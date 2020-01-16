В аэропорту испанской Аликанты произошел пожар

16 Янв. 2020 2020-01-16T02:06:12+03:00

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В испанском городе Аликанте произошло ЧП в местном аэропорту. Крышу одного из терминалов воздушной гавани охватил огонь. Пассажиры и персонал были экстренно эвакуированы, а работа аэропорта приостановлена.

В связи с инцидентом самолеты, которые должны были прибыть в Аликанте, перенаправляют в другие воздушные гавани. Испанское управление аэропортов также рекомендовало пассажирам связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать о переносе рейсов.

Пожарные, прибывшие на место, взяли огонь под контроль, а затем ликвидировали его. Пламя не успело перекинуться на соседние терминалы. О причинах пожара дополнительно не сообщается.

По последним данным, никто из пассажиров и сотрудников аэропорта не пострадал. Администрация воздушной гавани приняла решение закрыть аэропорт до 12:00 четверга, 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU