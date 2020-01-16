В Госдуме прокомментировали слова депутата ЕП об «искажении» Россией истории

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:50:25+03:00

В Госдуме отреагировали на заявление ЕП об "искажении" истории Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Госдуме отреагировали на заявление депутата Европарламента о том, что Россия переписывает историю. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что такие политики как Манфред Вебер сами переписывают историю.

«Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно», — цитирует Чепа RT.

Депутат добавил, что для достоверности необходимо оценивать исторические события со всех сторон, и только в этом случае делать какие-то выводы.

Напомним, ранее депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер выступил с заявлением, что пакт Молотова-Ребентропа привел к началу Второй мировой войны. Кроме того он обвинил России в том, что она «искажает» историю, передает информационное агентство НСН.

ИСТОЧНИК KP.RU