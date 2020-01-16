Роскачество заявило о наличии в марках черного перца плесени и кишечной палочки

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:36:18+03:00

Ни один из 30 образцов торговых марок не может претендовать на российский Знак качества

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Эксперты Роскачества при проверке обнаружили в образцах черного перца плесень, посторонние примеси и кишечную палочку.

Для исследования закупили образцы 30 торговых марок в диапазоне цен за 100 граммов 27-550 рублей. Итогом проверки стало заключение, что ни один из исследуемых товаров не может претендовать на российский Знак качества, сообщает Роскачество.

Роскачество также заявляет, что не обнаружило в чёрном молотом перце превышения радионуклидов и тяжёлых металлов: кадмия, свинца, мышьяка, однако ведомство выявило в нескольких образцах повышенное допущенного техрегламентом таможенного союза содержание бактерий и плесени и кишечной палочки, а в одном из образцов - сульфитредуцирующие клостридии.

В частности, нарушения выявили в товарах марок "Бабушкин хуторок", "Русский аппетит", Capo Di Gusto и "Восточный гость". Также нарушения выявлены в товарах "Приправыч", "Гранум", "Магета", "Царская приправа" и Kotanyi.

ИСТОЧНИК KP.RU