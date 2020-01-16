2020-01-16T14:21:18+03:00
Экономика

"Внешние шоки": Экономист рассказал, что может изменить курс до 200 рублей за доллар

Сергей Романчук назвал маловероятным прогнозируемый ранее скачок цен на валюту
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно"Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук назвал маловероятным скачок курса доллара до 200 рублей.

- Честно говоря, я не вижу возможностей для такого серьезного скачка курса, и особенно странно приписывать сюда бюджетное правило. Дело в том, что единственное, что может сказаться на курсе рубля - это внешние шоки, вроде резкого выхода нерезидентов из рубля, - приводит РИА Новости цитату эксперта.

Экономист отметил, что регуляторы готовы к такому сценарию тоже, поскольку для поддержания курса у Банка России достаточно резервов.

Напомним, что ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев предупредил о возможном резком падении курса рубля. Он также заявил, что Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту. По мнению Ведева, "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".

России предсказали курс 200 рублей за доллар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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