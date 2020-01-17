Ленинградская область досрочно строит и реконструирует фельдшерско-акушерские пункты

17 Янв. 2020 2020-01-16T15:12:58+03:00

С 2019 года в регионе работает программа реновации медучреждений, которая предусматривает в том числе ремонт и оснащение ФАПов. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области

Расходы региона на ремонт медицинских учреждений в 2020 году вырастут почти в два раза по сравнению с 2018 годом — до более чем 1 млрд рублей

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В 2020 году Ленинградская область выполнит предусмотренный нацпроектом «Здравоохранение» план по охвату сельских территорий фельдшерско-акушерскими пунктами, отметил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам оглашения президентом РФ Послания Федеральному Собранию.

«Ленинградская область уже в этом году выполнит федеральный норматив по количеству ФАПов на селе. Мы их строили и продолжаем строить, но самое главное, начиная с прошлого года у нас работает программа реновации медицинских учреждений, которая предусматривает в том числе ремонт и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов», — сообщил Александр Дрозденко.

В 2019 году в регионе были открыты девять ФАПов — в деревне Сомино Бокситогорского района, деревне Реполка Волосовского района, поселке Климово Выборгского района, поселке Подгорное Выборгского района, деревнях Чаща, Ковшово и Новинка Гатчинского района, в поселке Волошово Лужского района и в деревне Глобицы Ломоносовского района.

В 2019 году область начала масштабный ремонт поликлиник и больниц в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Расходы областного бюджета на ремонт медицинских учреждений в 2020 году вырастут почти в два раза по сравнению с 2018 годом — до более чем 1 млрд рублей. В 2019 году на эти цели было потрачено 940 млн рублей и 594 млн рублей — в 2018 году.

Владимир Путин в среду заявил, что в этом году должно быть в полном объеме завершено развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов и должен начаться ремонт учреждений первичного звена.