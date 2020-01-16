«Инновации и энергия»: самарский губернатор Дмитрий Азаров поделился опытом работы с новым премьер-министром

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:35:29+03:00

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Опытом совместной работы с федеральной налоговой службой и возглавлявшим ее с 2010 года Михаилом Мишустиным в прямом эфире международного телеканала RTVI поделился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Напомним, Михаил Мишустин возглавил правительство страны сегодня, 16 января, после утверждения кандидатуры Госдумой РФ.

Руководитель Самарской области отметил, что совместная работа оказалась эффективной – за два года региону удалось существенно нарастить налоговый потенциал и объем поступлений средств как в областной, так и федеральный бюджеты. Только за прошлый год в областную казну поступило на 3,5 млрд рублей больше, из них 2,4 миллиарда обеспечил налог на доходы физлиц, а 1,1 млрд – налог на предпринимателей по упрощенной системе налогообложения

- «В работе по наращиванию налоговой базы мы рука об руку трудимся именно с налоговой службой, в том числе, обсуждали проблематику и с Михаилом Владимировичем Мишустиным, – отметил Дмитрий Азаров. – Сегодня благодаря выработанным и принятым решениям налоговая служба страны является, пожалуй, самым высокотехнологичным органом власти. Профессионализм, инновация, энергия – именно эти три качества, присущие Михаилу Владимировичу, я бы отметил в первую очередь.