2020-01-17T08:45:57+03:00
Общество

В сфере ЖКХ появилась новая проблема-лидер

Теперь россиян волнуют не только ошибки в платежках
Елена АКИМОВА
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В сфере ЖКХ появилась новая проблема-лидерВ сфере ЖКХ появилась новая проблема-лидерФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Традиционно самой популярной жалобой на сферу ЖКХ являются ошибки в платежках. Россияне жалуются на неверных расчеты или завышенные тарифы. Так было до недавнего времени, теперь проблема-лидер изменилась.

Граждан все больше волнует состояние жилых домов и недостатки в работе УК, нежели данные в квитанциях. Такие выводы по итогам 2019-го сделали в НП «ЖКХ Контроль».

В первых двух кварталах 2019 года жалоб на тарифы составляли 15% от общего количества. С III квартала россиян стало больше волновать неудовлетворительное качество содержания и ремонта домов – 19% и первое место в общем списке.

–– Ситуация в этом вопросе крайне запущенная. Мы стоим одной ногой в социализме, а другой в капитализме, - комментирует "Известиям" исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Проблемы появляются из-за расхождений в законодательстве. Например, по Жилищному кодексу собственники квартир несут ответственность за содержание общедомового имущества. Но на деле это не так. Собственники не имеют эффективных инструментов контроля работы управляющих компаний.

- Проблемы накапливаются, жилой фонд ветшает, текущий ремонт проводится по «остаточному признаку» - сначала проводятся самые насущные работы по содержанию дома и срочные аварийные. В целом на ремонт остаются совсем небольшие суммы, - отметила директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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