"Успели!": Полицейские доставили роженицу в роддом с мигалками

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:57:34+03:00

Здоровый малыш появился на свет спустя 30 минут после того, как лейтенанты передали беременную женщину подмосковным врачам [видео]

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С "ветерком" и мигалками добралась до роддома одна из рожениц в Одинцовском районе Подмосковья. Женщина неожиданно начала рожать, и ее муж испугался, что они не успеют вовремя добраться до врачей.

Тогда на помощь пришли сотрудники дорожно-патрульной службы лейтенанты полиции Дмитрий Лахинин и Виталий Яценко. Они патрулировали район, когда им навстречу побежал водитель одного из автомобилей. Мужчина объяснил инспектором ситуацию и попросил доставить супругу в родильный дом.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции он пересадил женщину в служебный автомобиль, который на всех парах погнал в ближайшее медучреждение. Благодаря установленным на машине световым и звуковым сигналам роженицу удалось доставить вовремя. Никаких сложностей не возникло, и уже через 30 минут на свет появился здоровый малыш.

В МВД сообщили, что полицейские вскоре пришли навестить новых знакомых, подарили им букет цветов и детское автокресло - на будущее. Пара искренне поблагодарила своих спасителей за помощь в столь непростой жизненной ситуации.

"Успели! Вовремя", - с улыбкой произнесла молодая мама.

Стоить отметить, что такие случаи происходят по всей в стране. Сайт kp.ru писал, что о благородных поступках полицейских в Бурятии, Тюмени и Ростове-на-Дону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755193" frameborder="0"></iframe> Сотрудники Госавтоинспекции в Подмосковье помогли роженице оперативно добраться в роддом.Позднее полицейские пришли поздравить молодую пару, ставшую родителями

ИСТОЧНИК KP.RU