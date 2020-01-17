Температура тела человека за последние полтора столетия существенно снизилась

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:02:56+03:00

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Температура человеческого тела за последние полтора столетия уменьшилась примерно на полградуса. С таким заявлением выступили ученые из Стенфордского университета. Они подтвердили озвученные ранее данные исследователей из Великобритании и Швеции.

По данным специалистов, уменьшение температуры составило порядка 0,4 градуса по Цельсию. Убедиться в этом ученые смогли, проанализировав данные с 1862 по 2017 год. Общее число замеров превысило 670 тысяч, пишет сайт телеканала «Звезда».

Для своего эксперимента специалисты отобрали три группы. В первую вошли сведения о 24 тысячах ветеранов Гражданской войны в США (1860-1940 годы). Во вторую группу были включены результаты анализа национального здоровья и питания, который проводился в Америке в 1971-1975 годах. И наконец третьей группой стали участники исследования Стенфордского университета. Порядка 150 тысяч добровольцев согласились принять участие в работе ученых в период с 2007 по 2017 гг.

Проверив данные о температуре тела участников всех трех групп, ученые пришли к выводу, что этот показатель стабильно снижался все полтора столетия и менялся он примерно каждые 12 месяцев, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU