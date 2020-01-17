2020-01-17T12:40:48+03:00
Спорт

Дакар наш: экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова выиграл ралли грузовиков

Второе место также за россиянами, третье занял белорусский экипаж
Ольга МАТЫС
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Российские гонщики взяли на "Дакаре" первое и второе местаРоссийские гонщики взяли на "Дакаре" первое и второе местаФото: REUTERS
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Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда "Дакар" 2020 года в зачёте грузовиков по результатам заключительного 12 этапа гонки в Саудовской Аравии.

Общее время экипажа Каргинова, куда входят штурман Андрей Макеев и механик Игорь Леонов, составило 46 часов 33 минуты 36 секунд. Тот же экипаж уже становился победителем ралли "Дакар" в 2014 году. Вторую ступеньку пьедестала тоже займут россияне - за Каргиновым завершил гонку экипаж Антона Шибалова, отстававший на 42 минуты 26 секунд.

Третье место в зачете грузовиков "Дакара" заняла команда из Республики Беларусь - экипаж Сергея Вязовича (MAZ) отстал от лидера на 2 часа 4 минуты и 42 секунды.

Ранее kp.ru рассказывал о проблемах экипажа прошлогоднего победителя ралли Эдуарда Николаева - в автомобиле экипажа произошла поломка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дакар наш: экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова выиграл ралли грузовиков
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