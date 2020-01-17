Против посла США в Южной Корее подняли бунт из-за его усов

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:25:52+03:00

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Американский посол в Сеуле попал в немилость у жителей Южной Кореи. Хотя он ни разу не делал никаких скандальных заявлений, не участвовал в антиправительственных митингах и вообще ничем не мог вызвать такого возмущения населения страны, кроме как своими усами.

Именно эта «деталь» образа Гарри Харриса сделала из его чуть ли не персону нон грата. Все началось с соцсетей. В различных группах стали писать оскорбления в адрес усатого посла США, затем сообщения стали приходить на почту самому дипломату. Дошло до того, что 11 ноября 2019 года члены общественной группы прогрессивных активистов Сеула провели митинг возле резиденции посла США в Южной Корее. В руках они держали плакаты с портретом Харриса.

Оказалось, причин у такой нелюбви сеульцев к усам, несколько. Во-первых, напряженные отношения с США, особенно в вопросе покрытия расходов на содержание американских войск, дислоцированных в Южной Корее. Во-вторых, усы посла напоминают жителям страны о временах японской оккупации, когда многие корейцы были убиты или взяты в плен. Тогда Южной Кореей правили лидеры, например премьер-министр Хидеки Тодзо, и императора Хирохито, у которых были усы.

- У меня не было усов из-за моего японского наследия, из-за движения за независимость Кореи или даже из-за моего отца. Я вырос и просто решил, что хочу носить усы, и я это сделал, - приводит слова посла Вашингтона CNN.

Харрис признался, что не собирается сбривать усы. Чтобы он это все-таки сделал, "кто-то будет должен ему объяснить, как это поможет отношениям США и Южной Кореи".

ИСТОЧНИК KP.RU