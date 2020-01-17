Историк прокомментировал рассекречивание документов об освобождении Варшавы

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:37:11+03:00

В этот день в 1945 году Красная Армия окончательно освободила Варшаву от немецкой оккупации. Фото: Фотохроника ТАСС

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал рассекречивание исторических документов Министерством обороны. Эксперт отметил важность этого поступка. Историк считает, что подлинные документы помогут открыто установить историческую истину и лишат западных политиков возможности искажать историю.

«Эти данные чрезвычайно важны, потому что в настоящий момент усилилась волна фальсификации истории. Это касается как целенаправленных действий западных государств, так и политики, которую проводят СМИ и общественные и политические организации… Подлинные документы не просто проливают свет на реальные события, но и дают достаточно чёткое понимание того, кто и с какой целью хочет пересмотреть историю», — цитирует эксперта RT.

Ранее Министерство обороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Красной армией столицы Польши от немецко-фашистских захватчиков. В частности, на сайте ведомства опубликованы боевые донесения о масштабных боях за город, а также информация о печальном состоянии Варшавы после немецкой оккупации, передает сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее в Варшаве заявили, что не планируют отмечать день освобождения польской столицы от немецких захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU