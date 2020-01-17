Историк прокомментировал рассекречивание документов об освобождении Варшавы
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал рассекречивание исторических документов Министерством обороны. Эксперт отметил важность этого поступка. Историк считает, что подлинные документы помогут открыто установить историческую истину и лишат западных политиков возможности искажать историю.
«Эти данные чрезвычайно важны, потому что в настоящий момент усилилась волна фальсификации истории. Это касается как целенаправленных действий западных государств, так и политики, которую проводят СМИ и общественные и политические организации… Подлинные документы не просто проливают свет на реальные события, но и дают достаточно чёткое понимание того, кто и с какой целью хочет пересмотреть историю», — цитирует эксперта RT.
Ранее Министерство обороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Красной армией столицы Польши от немецко-фашистских захватчиков. В частности, на сайте ведомства опубликованы боевые донесения о масштабных боях за город, а также информация о печальном состоянии Варшавы после немецкой оккупации, передает сайт argumenti.ru.
Напомним, ранее в Варшаве заявили, что не планируют отмечать день освобождения польской столицы от немецких захватчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU