За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:13:37+03:00

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В дни зимних праздников по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры региона. Приглашения на сеансы в муниципальные кинозалы получили дети, живущие в отдаленных селах и поселках Тульской области, в том числе, из многодетных и малообеспеченных семей.

Показы проходили в 20 современных кинозалах в муниципальных учреждениях культуры. В Одоеве и Арсеньево они открылись накануне Нового Года в рамках нацпроекта «Культура».

«Бесплатные детские киносеансы впервые мы провели еще летом, а затем в дни осенних каникул. За последние полгода бесплатно кинотеатры посетили более 9 тысяч ребят. По поручению губернатора Алексея Дюмина, такие кинопоказы будут продолжены, - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. - Увеличится число ребят, которые смогут посетить кинотеатры, количество охваченных фильмов и учреждений культуры. Также приобщение детей к культуре и искусству проходит в ходе театральных проектов, когда школьники посещают репетиции и любительские постановки, участвуют в обсуждении спектаклей, посещают театральные постановки вместе с родителями в рамках акции для многодетных семей».

Министр отметила, что по программе «Живые уроки» в 2019 году на бюджетные средства Тульской области 960 школьников из районов посетили музеи, театры, библиотеки. По инициативе Алексея Дюмина более 6500 юных туляков смогли бесплатно побывать на экскурсиях в Тульском областном краеведческом музее. В этом году проект охватит еще 20 тысяч школьников из муниципалитетов.