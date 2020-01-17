2020-01-17T14:13:37+03:00
Общество

За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области

Проект развивается уже полгода по инициативе губернатора Алексея Дюмина
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Специализированные кинопоказы для детей и подростков проходили в 20 современных кинотеатрах региона. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиСпециализированные кинопоказы для детей и подростков проходили в 20 современных кинотеатрах региона. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
Изменить размер текста:

В дни зимних праздников по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры региона. Приглашения на сеансы в муниципальные кинозалы получили дети, живущие в отдаленных селах и поселках Тульской области, в том числе, из многодетных и малообеспеченных семей.

Показы проходили в 20 современных кинозалах в муниципальных учреждениях культуры. В Одоеве и Арсеньево они открылись накануне Нового Года в рамках нацпроекта «Культура».

«Бесплатные детские киносеансы впервые мы провели еще летом, а затем в дни осенних каникул. За последние полгода бесплатно кинотеатры посетили более 9 тысяч ребят. По поручению губернатора Алексея Дюмина, такие кинопоказы будут продолжены, - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. - Увеличится число ребят, которые смогут посетить кинотеатры, количество охваченных фильмов и учреждений культуры. Также приобщение детей к культуре и искусству проходит в ходе театральных проектов, когда школьники посещают репетиции и любительские постановки, участвуют в обсуждении спектаклей, посещают театральные постановки вместе с родителями в рамках акции для многодетных семей».

Министр отметила, что по программе «Живые уроки» в 2019 году на бюджетные средства Тульской области 960 школьников из районов посетили музеи, театры, библиотеки. По инициативе Алексея Дюмина более 6500 юных туляков смогли бесплатно побывать на экскурсиях в Тульском областном краеведческом музее. В этом году проект охватит еще 20 тысяч школьников из муниципалитетов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве начали работать три легковых эвакуатора
За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области
Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей
Медведчук назвал заявление Гончарука об отставке «дешевым пиар-ходом»
Медведев и Мишустин встретились с членами правительства
В США родился ярко-зеленый щенок. Его назвали Халком
МИД Польши: Красная армия не принесла свободы Польше
Глухой американец хочет засудить Pornhub за отсутствие субтитров
Историк прокомментировал рассекречивание документов об освобождении Варшавы
Лавров назвал "опасным" решение "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
ОКР направил заявление о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДА в Спортивный арбитражный суд
Братские народы: Захарова подметила сходство между политическими процессами в России и Украине
"Желаете остаться?": Лавров ответил на вопрос о работе в новом кабмине
Против посла США в Южной Корее подняли бунт из-за его усов
Сергей Лавров о гибели украинского «Боинга»: В этот момент в воздухе было минимум шесть F-35
Лавров остроумно ответил на вопрос американской журналистки про импичмент Трампа
В Минпромторге заверили, что после введения маркировки лекарства не подорожают
Дакар наш: экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова выиграл ралли грузовиков
Россияне стали чаще пересекать границу Финляндии
Владимир Соловьёв сорвался на Григория Амнуэля из-за советско-польской войны
США расследуют причастность экс-главы ФБР к утечке секретных данных
Fox News: В Королевской семье боялись, что Меган Маркл обвинит их в расизме и сексизме прямо во время интервью
Китай поприветствовал Мишустина в должности премьера России