В Москве начали работать три легковых эвакуатора

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:44:47+03:00

Машины легко доберутся до нарушителей не только в узких дворах, но и в многоуровневых паркингах

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Автопарк Московского паркинга пополнился тремя эвакуаторами нового типа. Их называют легковыми, хотя сделаны они на базе внедорожников. Впрочем, по сравнению с зелеными грузовиками, к которым уже привыкли москвичи, эти авто и правда выглядят миниатюрно. А вот по своих характеристикам грузовикам еще и фору дадут.

- Они оснащены специальной гидравлической надстройкой и предназначены для перемещения транспортных средств методом частичной погрузки. То есть машина едет на эвакуаторе только на двух колесах, - рассказали "КП" в пресс-службе Московского паркинга. - Небольшой размер позволяет им работать в любых условиях. Например, в узких дворах и на многоярусных паркингах.

Легковые эвакуаторы будут использовать для перемещения машин, нарушивших правила парковки, на штрафстоянки. Кроме того, с их помощью планируют разгрузить город от пробок. Все просто: такой эвакуатор быстрее грузового сможет добраться, до места ДТП. Не секрет, что именно аварии чаще всего приводят к заторам на дорогах. Да, кстати, за эти услуги платить не нужно.

ЗНАЙ!

По всем вопросам, касающимся московского парковочного пространства, можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

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ИСТОЧНИК KP.RU