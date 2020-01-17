Президента "Грэмми" отстранили от должности за 10 дней до вручения премии

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:47:16+03:00

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Дебора Дуган, один из организаторов музыкальной премии "Грэмми" и исполнительный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи, уволили за десять дней до вручения награды, которая запланирована на 27 января. Об этом сообщает Variety.

Дуган обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Сама организация проводит внутреннее независимое расследование, а до его завершения исполнять обязанности президента будет Харви Мэйсон-младший, председатель попечительского совета.

Дебора Дуган рассказала в декабре изданию, что в академии грядут большие перемены. Позже стало известно, что "радикальные меры руководителя многие воспринимали в штыки, поскольку Академия всегда была очень консервативным учреждением и сопротивлялась переменам".

Напомним, что Дебора Дуган стала первой женщиной на посту исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Сайт kp.ru писал о скандале, из-за которого с поста главы ушёл Нил Портноу. В 2018 году он объяснил, почему на премии «Грэмми-2018» награды получали в основном мужчины: так, он заявил, что женщинам стоит потрудиться, чтобы побеждать. Эти слова вызвали критику в музыкальном сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU