Террориста с лишним весом пришлось арестовывать, используя тележку и грузовик

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:58:49+03:00

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В Ираке установили место, где прячется духовный лидер террористической группировки «Джабба Хатт», относящейся к запрещенной в России организации ИГИЛ. Шифу аль-Ним являлся «муфтием» террористов, но так просто арестовать и увезти его в теремную камеру у сил безопасности не получилось, хотя он и не оказывал никакого сопротивления. Террорист попросту не помещался в легковую машину, сообщает Daily Mail.

Его вес оказался настолько большим, что он редко выходил на улицу, а руководил «операциями» удаленно. Его считают виновным в подрыве мечети, где погибли в том числе женщины и дети. Он отдавал приказы о казни ученых, священников. Неугодны террористу были не только люди, но и объекты – Шифу аль-Ним отдал приказал уничтожить древний культурный памятник, гробницу пророка Ионы, его считают виновным и в других актах культурного вандализма. Иракская полиция заявила, что «муфтий» считается одним из главных лидеров ИГИЛ.

- Я рад сообщить, что в Мосуле захвачена служитель Джабба Хатт, принадлежащая исламскому государству,. Он ответственен за казнь мужчин, женщин и детей. Это животное давало добро на изнасилования и убийства, - написал в твиттер британец, сражавшийся против ИГИЛ в Сирии, Масер Гиффорд.

О поимке террориста сообщил в соцсетях британец, ведущий борьбу с радикаламиФото: Twitter.com

Поэтому силы безопасности погрузили его в тележку, а перевозили, используя грузовик. Террорист ехал прямо в кузове.

ИСТОЧНИК KP.RU