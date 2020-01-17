2020-01-17T17:00:18+03:00
Общество

На 10 градусов теплее нормы: Синоптики спрогнозировали волну потепления

На Крещение температура не опустится ниже – 4 градусов
Елена АКИМОВА
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Судя по всему, настоящей зимы в этом году россияне так и не дождутсяСудя по всему, настоящей зимы в этом году россияне так и не дождутсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на предстоящую рабочую неделю и рассказал о том, какую температуру воздуха ждать на Крещение.

19 января не ожидается сильных морозов. Температура воздуха в Москве будет от 0 до -2 градусов, а в Московской области от 0 до – 4 градусов.

Следующая неделя, которая стартует с 20 января, ознаменуется потеплением. Температурный фон будет выше нормы на 10-11 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +1…+3 градусов.

- Во вторник мокрый снег и дождь, а вот в среду, несмотря на то что температура около нулевой отметки, за счёт понижения температурного фона в более высоких слоях мы прогнозируем снег, но не очень большой, — рассказал RT метеоролог.

Только с четверга на пятницу ожидается похолодание до отрицательных значений.

- В четверг до -5 °С, а в пятницу даже до -3...-8 °С. Днём — преимущественно отрицательные температуры, лишь на юге области, юге Москвы ожидается до +1 °С. Понижение температуры не радикальное и не очень продолжительное, — рассказал Вильфанд.

На Крещение в Москве общественный транспорт продлит работу. В ночь с 18 на 19 января можно будет уехать до 03:00. 19 января, будут курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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