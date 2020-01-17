2020-01-17T19:42:36+03:00
В мире

Украинский футбольный клуб отчислил спортсмена за посещение России

В опубликованы страницы футболиста в соцсетях, где он, находясь в экипировке команды, позирует на фоне достопримечательностей в Санкт-Петербурге
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинский футбольный клуб "Агробизнес" в одностороннем порядке расторг контракт с полузащитником Игорем Сикорским за его поездку в Россию.

Ранее клуб опубликовал страницы футболиста в соцсетях, где он, находясь в экипировке команды, позирует на фоне достопримечательностей в Санкт-Петербурге.

- Жаль, но сегодня футбол - это политика, - сказано в заявлении.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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