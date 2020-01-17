"Даю еще один шанс": Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины Гончарука
Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству еще один шанс.
Свое решение в разговоре с премьером политик пояснил тем, что "сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически".
- Я получил от вас заявление сегодня об увольнении <...> Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, - заявил Зеленский.
Также по словам лидера Незалежной, Гончарук и правительство получили большой кредит доверия от населения, за который еще "не рассчитались", пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 17 января, стало известно о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Он написал заявление и передал его президенту. Ранее в Сеть попала аудиозапись, на которой украинский премьер критикует Владимира Зеленского за "примитивное понимание экономики".
Подавший в отставку премьер Украины покинул Верховную раду под свист.Алексея Гоначрука освистали в Верховной раде. Политик в пятницу на своей странице в Facebook сообщил о том, что написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому
ИСТОЧНИК KP.RU