2020-01-18T00:54:19+03:00
Общество

Лыжник Сергей Устюгов стал папой: Елена родила дочь

Девочку назвали Кирой, мама и малышка чувствуют себя хорошо [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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У Сергея и Елены Устюговых родилась дочьУ Сергея и Елены Устюговых родилась дочьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В семье российских лыжников Сергея и Елены Устюговых – прибавление: в пятницу, 17 января, Елена родила девочку. Счастливые родители назвали свою дочь Кирой, сообщает Федерация лыжных гонок России в Instagram.

В сообщении отмечается, что и молодая мама, и малышка чувствуют себя хорошо. А новоиспеченный папа принимает поздравления.

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У Сергея и Елены Устюговых родилась дочь
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Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, предложение сибирской лыжнице и красавице Елене Соболевой двукратный чемпион мира Сергей Устюгов сделал в апреле прошлого года – через неделю после ее победы в марафоне на 50 километров в городе Апатиты. Девушка получила золотую медаль, а потом – и золотое колечко на пальчик. К тому времени Сергей и Елена встречались уже пару лет, жили вместе в Екатеринбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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