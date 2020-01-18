Лыжник Сергей Устюгов стал папой: Елена родила дочь

18 Янв. 2020 2020-01-18T00:54:19+03:00

У Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девочку назвали Кирой, мама и малышка чувствуют себя хорошо [фото]

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В семье российских лыжников Сергея и Елены Устюговых – прибавление: в пятницу, 17 января, Елена родила девочку. Счастливые родители назвали свою дочь Кирой, сообщает Федерация лыжных гонок России в Instagram.

В сообщении отмечается, что и молодая мама, и малышка чувствуют себя хорошо. А новоиспеченный папа принимает поздравления.

_sobolysha_ У Сергея и Елены Устюговых родилась дочь

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, предложение сибирской лыжнице и красавице Елене Соболевой двукратный чемпион мира Сергей Устюгов сделал в апреле прошлого года – через неделю после ее победы в марафоне на 50 километров в городе Апатиты. Девушка получила золотую медаль, а потом – и золотое колечко на пальчик. К тому времени Сергей и Елена встречались уже пару лет, жили вместе в Екатеринбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU