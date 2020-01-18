Министр культуры Бразилии уволен после того, как процитировал Геббельса

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:31:34+03:00

Бразильцев возмутило не только совпадение слов в заявление главы ведомства, но и выбор фоновой музыки к ролику

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«Эпидемия» отставок министров произошла и в Бразилии. Глава министерства культуры Роберто Альвим был уволен после того, как процитировал нацистского лидера Йозефа Геббельса. Сходство в высказываниях заметили пользователи Сети. Ролик, в котором Альвим объявил о национальной награде за искусство, разместили на официальной странице ведомства в твиттер.

- Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и будет национальным, оно будет наделено огромной способностью к эмоциональной вовлеченности, и в равной степени оно будет глубоко привержено насущным чаяниям нашего народа, или оно будет ничем, -сказал министр.

Но оказалось, что это заявление сильно напоминает цитату из биографии Геббельса:

- Немецкое искусство грядущих десятилетий будет героическим, невероятно романтичным, безошибочно объективным, националистическим и грандиозным. Это пафос, преданный и объединяющий - или оно будет ничем, - приводит текст CNN.

В бразильском министерстве поспешили удалить скандальный ролик. Но обвинения в адрес Альвима не стихли. Тогда он принес извинения и объяснил, что не является сторонником тоталитарных и геноцидных идеологий, и вообще понимает и разделяет европейские ценности.

Но пользователи заметили в ролике еще одну деталь – музыку, которую поставили фоном к заявлению министра. Это опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». О ней в книге о своей жизни писал нацистский лидер Адольф Гитлер. «Лоэнгрин» была первой оперой, которую увидел Гитлер. Ему было тогда 12 лет. Она сыграла «определяющую роль в жизни» фюрера, он осознал «глубокую неприязнь к карьере своего отца».

ИСТОЧНИК KP.RU