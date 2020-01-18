2020-01-18T07:45:02+03:00
Политика

Трамп посоветовал иранскому лидеру, назвавшему американцев клоунами, следить за словами

Ранее Али Хаменеи властей США трусами за убийство Сулеймани
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США вновь ответил лидерам других стран через твиттерПрезидент США вновь ответил лидерам других стран через твиттерФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп посоветовал выбирать слова верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. К иранцу глава Белого дома обратился сразу после того, как тот дал интервью, в котором назвал США трусами. Хаменеи считает, что американцы испугались сразиться честно с генералом Сулеймани, а потому пустили по его автомобилю ракетой. Такой поступок, по мнению иранца, навсегда испортил имидж США, а представителей американской власти он назвал «клоунами».

- Так называемый верховный лидер Ирана, оказавшийся в последнее время не таким верховным, сказал несколько неприятных слов о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика терпит крах, а народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами,- написал Трамп в твиттер.

Президент США добавил, что "благородный народ Ирана" заслуживает правительства, которое "поможет им осуществить свои мечты".

Напомним, приказ о ликвидации генерала Сулеймани отдал лично Дональд Трамп. Он объяснил, что военный якобы стоял за нападением на посольство США в Ираке.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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