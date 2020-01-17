Верховный лидер Ирана об убийстве Сулеймани: «США поступили как трусы»

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:33:49+03:00

Али Хаменеи напомнил, что американцы ударили по генералу ракетой, а не встретились с ним на поле боя

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Убийство генерала Касема Сулеймани верховный лидер Ирана считает «позором для США». Напомним, по приказу президента Дональда Трампа в ночь на 3 января, американские военные напаривали ракету в автомобиль с Сулеймани. Такие действия в Белом доме объяснили требованиями безопасности, якобы генерал был террористом и стоял за нападением на американское посольство в Ираке.

Иран ответил на убийство Сулеймани ракетными ударами по американской военной базе. Изначально Трамп сообщил об отсутствии пострадавших, но 17 января стало известно, что ранены в ходе атаки были 11 солдат.

-Убийство Касема Сулеймани - это позор для США. Они не встретились с ним на поле битвы, а поступили как трусы. Они не смогут восстановить свой утраченный имидж,- сказал Али Хаменеи в эфире телеканала Press TV.

Верховный лидер Ирана напомнил США, что Сулеймани был одним из влиятельных военных мира, ведущих борьбу с терроризмом. Он ответил на заявления Трампа, который ранее в твиттер писал, что поддерживает иранский народ. Хаменеи сказал, что даже в этом "американские клоуны врут".

ИСТОЧНИК KP.RU