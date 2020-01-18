Любимый кутюрье Мадонны Жан Поль Готье покидает подиум

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:04:41+03:00

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Французский модельер Жан Поль Готье объявил, что на следующей неделе он представит публике свою последнюю коллекцию. Этот показ мод станет заключительным, при этом Готье не стал объяснять, что станет с Домом моды его имени, а также группой компаний Puig в Испании. Как сообщает Reuters со слов кутюрье, это продолжит существовать, но не известно, кто возглавит крупнейшие предприятия в сфере моды.

В конце января Готье отмечает 50-летие в профессии масштабным показом мод на взлетном поле.

Француз получил известность благодаря своим провокационным коллекциям. Он создавал культовые костюмы для музыкантов - для Мадонны, которую он называл своей музой и трижды звал замуж, и трижды получал отказ, он создал тот самый конусовидный бюстгалтер и комбинезон с открытой грудью певицы. Готье придумал костюмы для героев фильма "Пятый элемент".

Кого Готье назначит своим преемником, пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/422754" frameborder="0"></iframe> Жан Поль Готье привез в Москву новую коллекцию.В Москву приехал один из самых именитых дизайнеров мира.Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU