2020-01-18T08:04:41+03:00
В мире

Любимый кутюрье Мадонны Жан Поль Готье покидает подиум

Показ на следующей неделе станет последним
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Жан Поль Готье отпразднует 50-летие в профессииЖан Поль Готье отпразднует 50-летие в профессииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Французский модельер Жан Поль Готье объявил, что на следующей неделе он представит публике свою последнюю коллекцию. Этот показ мод станет заключительным, при этом Готье не стал объяснять, что станет с Домом моды его имени, а также группой компаний Puig в Испании. Как сообщает Reuters со слов кутюрье, это продолжит существовать, но не известно, кто возглавит крупнейшие предприятия в сфере моды.

В конце января Готье отмечает 50-летие в профессии масштабным показом мод на взлетном поле.

Француз получил известность благодаря своим провокационным коллекциям. Он создавал культовые костюмы для музыкантов - для Мадонны, которую он называл своей музой и трижды звал замуж, и трижды получал отказ, он создал тот самый конусовидный бюстгалтер и комбинезон с открытой грудью певицы. Готье придумал костюмы для героев фильма "Пятый элемент".

Кого Готье назначит своим преемником, пока не известно.

Жан Поль Готье привез в Москву новую коллекцию.В Москву приехал один из самых именитых дизайнеров мира.Мила СТРИЖ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психологи рассказали, каких не берут в космонавты
Любимый кутюрье Мадонны Жан Поль Готье покидает подиум
Белый дом: Обвинения в адрес Трампа угрожают серьёзным ущербом США
Трамп посоветовал иранскому лидеру, назвавшему американцев клоунами, следить за словами
Министр культуры Бразилии уволен после того, как процитировал Геббельса
В министерстве внутренней безопасности США заранее решили бояться вмешательства России в выборы-2020
Трамп призвал иранских лидеров «отказаться от террора и сделать Иран снова великим»
Мадуро заявил, что венесуэльцы переходят из католической церкви в евангелизм
За трое суток в Алеппо из-за обстрелов боевиков погибли 28 человек
В Пентагоне признали: разработки гиперзвукового оружия в США потерпели неудачу
Пушков ответил на слова Помпео о смене правительства России
Глава МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
В Мексике бандиты сожгли 20 домов и семь машин
S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-»
Украинка продала девственность с аукциона
Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения
На Украине решили разработать новый законопроект о децентрализации
Лыжник Сергей Устюгов стал папой: Елена родила дочь
Минфин обнародовал данные о расходовании бюджетных средств на нацпроекты
В новой стратегии безопасности Украины предлагается «уменьшить напряженность» в отношениях с Россией