Любимый кутюрье Мадонны Жан Поль Готье покидает подиум
Французский модельер Жан Поль Готье объявил, что на следующей неделе он представит публике свою последнюю коллекцию. Этот показ мод станет заключительным, при этом Готье не стал объяснять, что станет с Домом моды его имени, а также группой компаний Puig в Испании. Как сообщает Reuters со слов кутюрье, это продолжит существовать, но не известно, кто возглавит крупнейшие предприятия в сфере моды.
В конце января Готье отмечает 50-летие в профессии масштабным показом мод на взлетном поле.
Француз получил известность благодаря своим провокационным коллекциям. Он создавал культовые костюмы для музыкантов - для Мадонны, которую он называл своей музой и трижды звал замуж, и трижды получал отказ, он создал тот самый конусовидный бюстгалтер и комбинезон с открытой грудью певицы. Готье придумал костюмы для героев фильма "Пятый элемент".
Кого Готье назначит своим преемником, пока не известно.
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