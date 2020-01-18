Ученые назвали причину гибели динозавров

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:21:31+03:00

Метеорит упал около 65 миллионов лет назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально в научном мире рассматривали две версии – падение метеорита и извержение вулкана

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Американские ученые из Йельского университета опровергли одну из популярных версий о причинах вымирания динозавров. Они смогли доказать, что гигантские животные, населявшие планету, погибли из-за падения метеорита, а не извержения вулкана.

Версию о вулканах Центральной Индии опровергли благодаря установлению времени извержения. Чтобы точно определить время выброса вулканического газа, автор научного исследования доктор Халл сравнила глобальное изменение температуры и изотопы углерода из морских окаменелостей. Ей удалось доказать, что выброс газа, а значит и извержение вулкана, произошли задолго до падения астероида.

- Вулканическая активность в конце мелового периода привела к постепенному глобальному потеплению примерно на два градуса, но не к массовому вымиранию, - сказал бывший исследователь Йельского университета Майкл Хенехан.

Такую версию выдвигали и коллеги ученых Йельского университета. Палеонтологи из Калифорнии предположили, что динозавры начали вымирать задолго до падения метеорита из-за потепления температуры, а удар из космос просто добил ящеров.

Метеорит упал на территории Мексики, это привело к сильнейшим пожарам на всей планете.

ИСТОЧНИК KP.RU