Ученые назвали причину гибели динозавров
Американские ученые из Йельского университета опровергли одну из популярных версий о причинах вымирания динозавров. Они смогли доказать, что гигантские животные, населявшие планету, погибли из-за падения метеорита, а не извержения вулкана.
Версию о вулканах Центральной Индии опровергли благодаря установлению времени извержения. Чтобы точно определить время выброса вулканического газа, автор научного исследования доктор Халл сравнила глобальное изменение температуры и изотопы углерода из морских окаменелостей. Ей удалось доказать, что выброс газа, а значит и извержение вулкана, произошли задолго до падения астероида.
- Вулканическая активность в конце мелового периода привела к постепенному глобальному потеплению примерно на два градуса, но не к массовому вымиранию, - сказал бывший исследователь Йельского университета Майкл Хенехан.
Такую версию выдвигали и коллеги ученых Йельского университета. Палеонтологи из Калифорнии предположили, что динозавры начали вымирать задолго до падения метеорита из-за потепления температуры, а удар из космос просто добил ящеров.
Метеорит упал на территории Мексики, это привело к сильнейшим пожарам на всей планете.
ИСТОЧНИК KP.RU