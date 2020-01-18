Глава МВФ предсказала миру «Великую депрессию»

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:03:58+03:00

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Увеличение дистанции между богатыми и бедными может привести к Великой депрессии. Об этом The Guardian сообщила директор Всемирного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. В Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне она рассказала о новом исследовании МВФ. События в экономике последних лет, включая социальную нестабильность и увеличение финансового неравенства между странами и между социальными группами внутри каждой страны, напомнили экспертам о событиях, предшествующих экономическому краху середины 20 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU