В Москве у безработного украли 100 тысяч долларов из ячейки банка

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:51:53+03:00

В последний раз проверял наличие день он в августе 2019 года

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Из банковской ячейки у безработного москвича украли 100 тысяч долларов. Валюту в банк мужчина отнес в 2019 году. В последний раз был в банке в августе, деньги были на месте Когда пришел, чтобы забрать свое, долларов в ячейке москвич не обнаружил.

- Преступление, вероятно, было совершено в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020 года,- сообщили РИА Новости в МВД по Москве.

Теперь сотрудники полиции выясняют, кто мог место владельца вклада забрать его деньги.

Это не первый случай, когда безработные жители столицы теряют крупные суммы денег. В декабре 2019 года, например, у такого гражданина украли сумку с 9,5 миллионами рублей прямо на улице. Еще один безработный выиграл в лотерею 10 миллионов рублей, тут же потратил и стал фигурантом уголовного дела о неуплате налога.

ИСТОЧНИК KP.RU