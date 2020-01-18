Синоптики предупреждают о резком похолодании в Центральной части России

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:20:10+03:00

В 2020 году традиционных Крещенских морозов» не будет – праздничной ночью ожидается около нуля

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В России «крещенские морозы» опоздают на неделю. Если обычно похолодание происходит в праздничную ночь, когда тысячи людей окунаются в купели, то в 2020 году минусовых значений стоит ждать только к концу следующей недели. Что касается Крещения, то в Москве и Московской области будет от +1 до нуля. Похожие показатели и в других регионах Центральной части России.

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, следующая неделя начнется с «весенних температур»: днем будет до +4, кроме того, не исключены дожди.

- Начиная с четверга и до конца недели температура уже будет отрицательной. 23 января - небольшой снег и минус 1-6 градусов в течение суток.,- сообщила метеоролог.

Снег возможен с 24 по 26 января, ночью в эти дни до -8 градусов, днем от -1 до -6.

ИСТОЧНИК KP.RU