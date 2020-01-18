Кандидат в президенты США Майк Блуберг опозорился в метро

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:18:27+03:00

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Майк Блумберг опубликовал в твиттер фотографию, сделанную в метро. В кадре миллиардер, как рядовой гражданин Сан-Франциско едет в вагоне подземки и читает газету, есть еще фото у турникета. Дополняет образ кандидата, «страшно близкого» к народу Блумберг комментарий:

- Я большой сторонник общественного транспорта и его способности уменьшить наш углеродный след. Вот почему я делаю инвестиции в общественный транспорт центральным элементом моей стратегии по сокращению углеродного загрязнения США на 50% к 2030 году,-написал Майк Блумберг.

Но вскоре в Сети появилась другая версия пребывания миллиардера в метро. Это видео, которое снял журналист San Francisco Chronicle Джо Гарофоли. Он, как и толпа других представителей СМИ ожидали «сторонника общественного транспорта» в метро, видимо, догадавшись, что кандидат в президенты спустится в подземку именно тот день и час.

На видео Блумберг откровенно попадает впросак, он не смог сообразить, куда нужно прикладывать бесконтактную карту. Под прицелами камер он пытался засунуть карточку в отсек, из которого «выходят» билеты. Ситуацию пришлось спасать помощнику политика, он забрал карту и приложил к специальному «окошку».

Ранее в СМИ писали, что Блумберг, будучи мэром Нью-Йорка, ездил на работу на метро, но в те годы в американской подземке не использовали бесконтактную карту Clipper, пишет Daily Mail. Он станет соперником Трампа на предстоящих выборах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755397" frameborder="0"></iframe> Майкл Блумберг спустился в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU