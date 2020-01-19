Трое мужчин провалились под лед на Борисовских прудах в Москве
В ночь на воскресенье, 19 января, столичным спасателям пришлось доставать из ледяной воды троих мужчин, которые решили перейти водоем в Москве по тонкому льду. Причем, стоит отметить, это были не подростки – 1979, 1982 и 1984 годов рождения.
«На Борисовских прудах трое мужчин пытались перейти водоем и провалились под лед в пяти метрах от берега», - сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
К счастью, спасатели действовали очень быстро: информация о произошедшем поступила на пульт дежурного в 1.20, а уже через три минуты всех на воздушной подушке подняли на борт судна МЧС. Мужчин с явными признаками обморожения и изрезанными о лед руками передали медикам «Скорой помощи».
В ведомстве указали, что место, где спасали «рисковых парней», для крещенских купаний не оборудовано. В связи с инцидентом спасатели считают не лишним напомнить: не стоит выходить на тонкий лед водоемов, а купаться в Крещение нужно только в специально оборудованных местах, соблюдая правила безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU