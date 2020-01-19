Журналисты узнали, что одного из советников Трампа по России отстранили от работы

19 Янв. 2020 2020-01-19T06:34:04+03:00

Трамп временно лишился одного из своих советников по России, с которым должен был лететь в Давос Фото: REUTERS

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Старший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности при Белом доме Эндрю Пик временно отстранен от работы, сообщает Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией анонимные источники.

По данным собеседников издания, Пика отправили в «административный отпуск» на время расследования, «связанного с безопасностью». Другие подробности не приводятся, но отмечается, что это важно в связи с тем, что «обязанности Пика в СНБ, а до этого в госдепартаменте затрагивают многие серьезные вопросы».

Эндрю Пик на следующей неделе должен был сопровождать президента США Дональда Трампа в поездке на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдёт с 21 по 24 января в швейцарском Давосе.

Сам Пик, чиновники Белого дома и Совета национальной безопасности комментировать ситуацию отказались. В вашингтонской администрации журналистам заявили, что «не обсуждают кадровые вопросы».

На должность старшего директора по делам Европы и России в СНБ Пик был назначен совсем недавно, в ноябре, а до этого работал заместителем помощника госсекретаря по Ирану и Ираку.

ИСТОЧНИК KP.RU