2020-01-17T04:07:49+03:00
В мире

Трамп объявил, что, возможно, в этом году поедет на ВЭФ в Давос

В прошлом году президент США отменил поездку на Всемирный экономический форум из-за шатдауна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В этом году президент США Дональд Трамп не исключает возможности своего участия в работе ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт с 21 по 24 января в швейцарском Давосе.

«Я, возможно, поеду в Давос», - заявил он журналистам в Белом доме.

Дональд Трамп также сказал, что если он посетит ВЭФ, то проведет на полях форума встречи с крупными бизнесменами и лидерами разных стран.

Ранее сообщалось, что американскую делегацию на экономическом форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин. Кроме того, в Давос, в частности, поедут торговый представитель Штатов Роберт Лайтхайзер, а также зять и старший советник президента Джаред Кушнер, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум из-за шатдауна.

Ранее сайт kp.ru писал, что сессии ВЭФ впервые пройдут на площадке «Русского дома» в Давосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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